映画「プロジェクト・ヘイル・メアリー」や「ラ・ラ・ランド」などで知られる俳優のライアン・ゴズリングが、映画「エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス」でアカデミー賞を獲得したダニエル・クワン氏とダニエル・シャイナート氏の監督コンビによる新作から降板した。この夏からロサンゼルスで撮影開始の予定だったが、ライアンのスケジュールの都合がつかなかったことから降板す