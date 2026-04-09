2026年2月28日にアメリカとイスラエルがイランを攻撃して以降、イランの南方にあるホルムズ海峡がイランの軍事組織であるイスラム革‌命防衛隊により封鎖され、通過しようとする船舶への攻撃が複数報告されています。新たに、イランが海峡を通過しようとする船舶に仮想通貨で通行料の支払いを要求する計画を立てていると伝えられました。Iran demands crypto fees for ships passing Hormuz during ceasefirehttps://www.ft.c