トニー賞作品賞含む9部門にノミネートされたブロードウェイミュージカル『フル・モンティ』が、日米合同制作として新たに生まれ変わり、東京国際フォーラム ホールCにて8月19日〜9月7日、大阪・新歌舞伎座にて9月10日〜14日に上演されることが決定。全編英語で上演される本作に、山本耕史、ゆりやんレトリィバァが挑む。【写真】ゆりやんレトリィバァがミュージカル初挑戦！日米合同制作による『フル・モンティ』キャスト陣1