一般社団法人日本冷凍食品協会は、月1回以上冷凍食品を利用する20歳以上の男女1,500人を対象に、「『冷凍食品』の利用状況と利用意識」に関する調査を実施しました。冷凍食品の利用頻度は全体平均で1.8回/週、女性は1.9回/週、男性は1.8回/週となり、1年前と比較して女性の22.3％、男性の22.1％は利用頻度が「増えた」と答えている。物価高において購入量が増えた食品は「冷凍食品」（17.3％）、「うどん・パスタ」（14.7％）