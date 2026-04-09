一般社団法人日本冷凍食品協会は、月1回以上冷凍食品を利用する20歳以上の男女1500人を対象に、「『冷凍食品』の利用状況と利用意識」に関する調査を実施した。冷凍食品の利用頻度は、「週２〜３回程度」が29.7％、「週１回程度」が25.7％となり、平均回数は１.８回/週となった。女性の63.5％、男性の68.4％が「週１回以上」利用し、平均回数は女性が１.９回/週、男性が１.８回/週だった。また、女性の25〜34歳が平均２.２回/