ヒグマの駆除をめぐり、猟銃所持の許可を取り消された北海道砂川市のハンターに公安委員会が謝罪し、猟銃が返還されました。北海道警 生活安全部徳田一志 保安課長「池上さんにご不便・ご負担をかけ、おわび申し上げます」砂川市のハンター・池上治男さん（77）は2018年、自治体の要請でヒグマを駆除した際、弾が住宅に届くおそれがあったとして、北海道公安委員会に猟銃所持の許可を取り消されました。先月の最高裁判