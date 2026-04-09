ソフトバンクの徐若熙投手（25）が9日、みずほペイペイドームに隣接する商業施設内にある「王貞治ベースボールミュージアム」を訪問した。同ミュージアムで入団を記念した展示がされており、1日の楽天戦でのNPB初勝利球を新たに展示物として手渡した。王球団会長について「神様のような存在です」と口にした背番号18は「こんなに奇麗に飾っていただき感謝です」と笑みを浮かべた。