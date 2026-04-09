歌手の堀ちえみ（59）が8日、ブログで自身の美容法について明かし、注目を集めている。【映像】堀ちえみの“目の施術後”の姿や近影（複数カット）これまでも自身のメンテナンスについてブログで発信してきた堀。全身マッサージを受けてスッキリした際の自撮りショットや、「今回はタレ目の施術」と題したブログでまつ毛パーマをかけた姿なども公開してきた。長年続ける美容法を明かす2026年4月8日の更新では、自撮り写真と