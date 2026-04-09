車からなかなか降りてこなかったワンコを外から見ていた飼い主さん。すると次の瞬間、思わず目を疑うような出来事が起こることに…。 そのシュールすぎる光景が話題を呼び、投稿は記事執筆時点で200万再生を突破。「声出して笑った」「消えた後の残像がｗｗ」などのコメントが寄せられています。 【動画：なかなか車から降りてこない犬→外で見ていたら…ディズニー感が強すぎる『衝撃の消え方』】 車内でじっと