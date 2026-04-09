雪印メグミルクスキー部は９日、札幌市の北海道神宮で新シーズンに向けた必勝祈願を行った。２月に行われたミラノ・コルティナ五輪では、同社スキー部の選手が１１大会ぶりに代表漏れ。早くも４年後に視線を向けて再出発した。新加入の桜井羽奈（１８）を含む選手６人らが毎年恒例の必勝祈願を行い、新シーズンに向けて気持ちを新たにした。１４年ソチ五輪団体銅メダルの伊東大貴監督（４０）は「（昨季は）選手たちもチームと