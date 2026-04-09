テレビ大阪は、4月7日に開催された阪神タイガースの甲子園開幕戦を生中継し、視聴率（ビデオリサーチ調べ、関西地区）が在阪局トップとなったと発表した。【画像】テレビ大阪『ナマ虎スタジアム』ロゴ『ナマ虎スタジアム』阪神×ヤクルトの第2部（後7：00〜8：54）が個人視聴率6.9％を記録した。第2部における個人視聴率のトップは、6回裏阪神の攻撃、佐藤輝明のセンター前2点タイムリーヒットの瞬間に8.1％だった。また、『