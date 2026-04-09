お笑いコンビ「大自然」が９日、ＳＮＳで解散を発表した。ロジャーがＸ（旧ツイッター）とインスタグラムで「一読していただけると幸いです」とつづり、「ご報告」と題した文書を投稿。その中で「この度、大自然は解散することとなりました。様々な思いを抱え、悩み、考え抜いた末の決断です」と伝えた。「しんちゃん、そしてファン並びに関係者の皆様。これまで１０年間、本当にありがとうございました。直接ご報告できなか