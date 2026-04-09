日本相撲協会は９日、都内で臨時理事会を開き、弟子に暴力を振るった伊勢ケ浜親方（元横綱・照ノ富士）に対し、委員待遇年寄から平年寄への２階級降格と減給処分を決めた。臨時理事会では関係者からの聴取など事実関係の調査を進めてきたコンプライアンス委員会の処分意見の答申を受けて協議した。部屋の今後については、協会や伊勢ケ浜一門の指導・管理下に置き、一門の理事の浅香山親方（元大関・魁皇）が部屋の状況を定期的