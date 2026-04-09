阪神・佐藤輝明内野手（２７）の弟・悠さん（１５）が、甲子園通算２５度の出場を誇る近江高（滋賀）の硬式野球部に入部したことが９日、分かった。３人兄弟で長男の佐藤輝は兵庫・仁川学院から近大に進学し、２０２０年ドラフト１位で阪神入り。次男・太紀さん（２５）は関西学院、関学大を経て、外野手として独立リーグでプレーした経験がある。三男・悠さんは地元の兵庫を離れて、今春のセンバツにも出場した強豪校で兄２人