入院や退院があると、親族や知人との間でお金のやり取りが生じることがあります。親が手術を終えて無事に退院し、その報告を職場でしたところ、上司からお金を手渡されるというケースは、決して珍しくありません。その場合、お返しはどのようにしたらいいのでしょうか。 日本では、お祝いなどのお金をもらったときに、半返しが一般的とされる場面が多くあります。そのため、上司は「気持ちだからお返しはいらない」と