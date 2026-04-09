マッツ、また来てくれます。2026年6月6日（土）・7日（日）の2日間、新横浜プリンスホテルで開催される「ハリウッド・コレクターズ・コンベンション NO.26（ハリコン26）」に、“北欧の至宝”マッツ・ミケルセンが来日することがわかった。会場では撮影会とサイン会が実施されるほか、6月6日（土）夜に予定されているウェルカムパーティーにも出席する。 ©︎THE RIVER 「ハリウッド・コレクタ}