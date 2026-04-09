“キング・オブ・ポップ”マイケル・ジャクソンの軌跡を描く映画『Michael／マイケル』が、2026年6月12日（金）の日本公開初日より、全国63館でIMAX上映されることが決定した。Dolby Cinema®、Dolby Atmos®、MX4D®、4DX、SCREENX、ULTRA 4DXでも同時上映。あわせて、IMAX版ポスターと新たな場面写真10点も届けられた。 IMAX版を含めた上映館数は全国386館にのぼり、まさに大規模公開となる。マイケル・ジャ