家族が亡くなった際、銀行口座が凍結される前に葬儀代として300万円を引き出したいと思うかもしれません。しかし、何も考えずに出金し、相続税申告時に正しく処理しないと、税務署から追徴課税の通知が届くケースがあります。 葬儀費用は相続財産から控除できますが、領収書のない支出や余った現金の申告漏れは税務調査の対象です。本記事では、故人の口座引き出しに関する注意点や、使用用途として正当性を証明する