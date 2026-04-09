スティーヴン・キングの“幻のデビュー作”として知られる「死のロングウォーク」を映画化した『ロングウォーク』より、予告映像とメインビジュアルが届いた。原作小説「ロングウォーク（旧題：死のロングウォーク）」も復刊を果たすことになった。 原作は、キングがリチャード・バックマン名義で発表した小説「死のロングウォーク」。完成時期では『キャリー』以前に書