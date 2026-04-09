【「モンスターズ・インク」OH MY CAFE】 4月23日～6月28日 オープン予定 エルティーアールは、「モンスターズ・インク」OH MY CAFEを東京都表参道にて4月23日から6月28日の期間オープンする。4月9日18時から事前予約を受け付け、予約金は770円。 「モンスターズ・インク」は2002年に日本で公開されたディズニー＆ピクサーのア