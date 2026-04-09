俳優キム・ヒョンムクが、イ・ビョンホンへの感謝の思いを伝えた。去る4月8日、韓国で放送されたMBCのバラエティ番組『ラジオスター』では、「スロ王（キム・スロ）と生きる男」特集が組まれ、キム・ヒョンムクが映画『しあわせな選択』の撮影エピソードを公開した。【話題】イ・ビョンホン、現場に大遅刻してきた後輩に…この日、キム・ヒョンムクはイ・ビョンホンから思い切り暴言を吐かれたことがあると明かした。彼は、イ・ビ