【モデルプレス＝2026/04/09】NHKは2026年4月9日、2028年に放送予定の大河ドラマ（第67作）「ジョン万」の制作・主演発表記者会見を実施。俳優の山崎賢人（ ※「崎」は正式には「たつさき」）が主演を務めることがわかった。ネット上では早くも反響が寄せられている。【写真】2027年大河ドラマ主演を務める俳優◆山崎賢人、大河ドラマ主演決定に反響「ジョン万」の主人公は、“ジョン万次郎”こと中濱万次郎。脚本は連続テレビ小説