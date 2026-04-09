セブン‐イレブンは、世界16カ国･地域に1,700店舗以上を展開する火鍋ブランド「海底撈(カイテイロウ)」の本格スープ春雨シリーズ4品を、4月14日から順次、全国の店舗で先行発売する。「海底撈」のスープ春雨シリーズには、本場のスパイスが効いたシビ辛スープによく絡む極太春雨を使用した。サツマイモでん粉による、もちもちとした食感が特徴で、時間が経っても伸びにくく、食べ応えがある。春雨、湯葉、パクチーなどを入れるアレ