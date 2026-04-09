【CHILLfigg ガールズ＆パンツァー】 10月 発売予定 価格： 1個2,500円 1BOX15,000円 VISIONは、トレーディングフィギュア「CHILLfigg ガールズ＆パンツァー」を10月に発売する。価格は1個2,500円、6個入り1BOX15,000円。 本商品はTVアニメ「ガールズ＆パンツァー」よりTVシリーズで試合を繰り広げた各校の隊