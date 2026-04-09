【figma ウィトルウィウス的人体図】 2027年2月 再販予定 価格：8,800円 フリーイングは、アクションフィギュア「figma ウィトルウィウス的人体図」を2027年2月に再販する。価格は8,800円。 本製品は、だれもが知っている芸術作品がfigmaになって動き出す「テーブル美術館」シリーズより、第五弾として「世紀の天才」と呼ばれたレオナルド・ダ・ヴィンチが描