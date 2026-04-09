【フジミ模型 7月発売予定 艦船モデル新商品】 4月9日 公開 1/700 帝国海軍シリーズ No.50 日本海軍重巡洋艦 最上(昭和17年) フジミ模型は、7月に発売を予定している艦船モデルの新商品情報を公開した。 今回、1/700 帝国海軍シリーズから「日本海軍重巡洋艦 最上(昭和17年)」が登場するほか、艦NEXTシリーズ「赤城」をアップグレードしたモデル、波ベースが