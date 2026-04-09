フジミ模型 7月発売「カーモデル」新製品 公開 「1/24 ID189 スバル WRX STI EJ20 Final Edition」 フジミ模型は、7月に発売する予定の「カーモデル」新製品情報を公開した。 7月は、2019年に555台が限定販売されたEJ20 Final Editionを製品化した「1/24 ID189 スバル WRX STI EJ20 Final Edition」が登場。また、「1/12 NEXT3EX-1 ホンダ CT125(ハンターカブ/ノンカラー)」や、