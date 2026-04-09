９日前場の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比９１．１５ポイント（０．３５％）安の２５８０１．８７ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が３８．６７ポイント（０．４５％）安の８６３８．６４ポイントと反落した。売買代金は１２６６億５１９０万香港ドルに縮小している（８日前場は２００５億４００万香港ドル）。急伸後の反動売りが先行する流れ。米国とイランが