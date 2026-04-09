「視てはいけない絵画展」を手がけたNOTHING NEWによる、幻のチョコレートブランドをめぐる妙に不穏な企画展『Champ Chime Chocolate（チャンプチャイムチョコレート）』が４月10日(金)よりいよいよ開催。アザービジュアルとグッズ情報が到着した。1934年に立ち上げられ、わずか５ヶ月で姿を消したとされるチョコレートブランド「チャンプチャイムチョコレート」をめぐる本展。同ブランドの歴史を学べ、グッズを買うことができるほ