フリーアナウンサーの細谷翠（35）が9日、自身のインスタグラムを更新。第2子男児の出産を報告した。【写真】細谷翠アナ「期待のニューカマー」、キュートな第2子ショット投稿で、「期待のニューカマー」と書き出し。「お久しぶりです。東京に桜の便りが届く頃我が家にも待ちわびた春がやってきました。元気な男の子です」と、息子の写真を添えて報告。「おしゃべりなお兄ちゃんがたくさんお腹に話しかけてくれたおかげなのか