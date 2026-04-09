NHKは9日、再来年2028年に放送する大河ドラマ（日曜後8・00）第67作がジョン万次郎を主人公とした「ジョン万」、主演は俳優の山崎賢人（31）に決定したと発表した。ジョン万次郎こと中浜万次郎は、江戸時代末期から明治にかけての日本の旗本、英語通訳、翻訳家、教育家。文政10年（1827年）1月1日に現在の高知県の漁師家庭に生まれ、9歳に父親を亡くし、幼い頃から稼ぎに出た。14歳の頃に漁に出て遭難し、数日間漂流して太平