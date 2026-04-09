アメリカとイランの停戦発表後もイスラエルはレバノンに攻撃を続けています。これに反発したイラン側は、再びホルムズ海峡を封鎖したと宣言しました。イランメディアによりますと、停戦で合意した8日、3隻のタンカーがホルムズ海峡を通過していました。しかし、イランは「イスラエルが合意に違反してレバノンを攻撃している」と主張し、再び「ホルムズ海峡を通るすべての船舶の航行を禁止し、完全に封鎖した」ということです。現地