湯沢市や鹿角市、由利本荘市でクマを目撃したという情報がクマダスに投稿されています。県のツキノワグマ等情報マップシステム・クマダスによりますと9日午前6時ごろ、湯沢市稲庭町朝月の集落のはずれにある小屋付近でクマが目撃されました。クマの体長は約50センチで、西側の山に去っていったということです。目撃場所は住宅地から約50メートルです。一方、鹿角市八幡平上苗代で9日午前8時半ごろ、道路を西側から東側に横断