言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！パッと見ただけではバラバラに見える言葉も、たった2文字が加わることで意味のある単語としてつながり始めます。今回は、エンタメ業界の用語から、日常のちょっとしたやゆ、勢いのある動作まで、多岐にわたる言葉が登場。1分以内のひらめきで、脳をすっきりさせてみませんか？問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。ろ