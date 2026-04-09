イランのイスラム革命防衛隊（IRGC）は4月8日、ファールス州ラール市上空で、イスラエルの「ヘルメス900」無人機1機を撃墜したと発表しました。またイスラム革命防衛隊は、「米国とイスラエルのいかなるタイプの敵機であっても、イラン領空に侵入した場合、軍事行動を展開しなくても停戦合意に違反する行為とみなされ、必ず断固たる対応を受けることになる」と強調しました。現時点で、米国とイスラエルはいずれも反応を示していな