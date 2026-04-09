下賀茂温泉は、伊豆半島の最南端、南伊豆町に位置する歴史ある温泉地です。その歴史は古く、永禄3年（1560年）に発見されたと伝えられています。110以上の源泉を持ち、伊豆半島でも屈指の湯量と高温の熱湯を誇るのが大きな特徴で、温泉街のあちこちから白く立ち上る湯煙がいかにも温泉地らしい風情を醸し出しています。泉質は「塩化物泉」で、さらさらとした肌触りながら、湯上がりには肌がすべすべになると評判です。豊かな温泉の