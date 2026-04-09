新色の“3列7人乗り”ミニバンに注目集まる！ルノーは、モータースポーツから実用車まで、フランスらしい独創的なクルマづくりを続けてきたメーカーです。その中でも、日本で特に高い支持を集めているモデルが「カングー」です。商用車をルーツとしながらも、「お洒落で使い勝手の良いファミリーカー」として独自のポジションを築いています。【画像】超いいじゃん！ これが “アルファード”サイズの「新たな“3列7人乗り”ミ