2028年NHK大河ドラマのタイトルが『ジョン万』に決定し、主演を山粼賢人、脚本を藤本有紀が務めることが発表された。 参考：山粼賢人×土屋太鳳、“けんたお”のリスペクトし合える関係性「いるだけで頼もしすぎる存在」 大河ドラマ67作目となる本作は、江戸時代、漁に出て遭難し、漂流の末に捕鯨船に救助されてアメリカに渡ったジョン万次郎が主人公の物語。アメリカで人種差別にあいながらも知識や技術を身