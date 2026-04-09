チームメイトの反応が、具体的に何を意味しているかは分からない。ただ、田中碧に対する称賛なのは確かだ。リーズに所属する日本代表MFは、４月５日に行われたウェストハムとのFAカップ準々決勝で、前半26分に先制点をあげた。見事な切り返しからのシュートでネットを揺らし、チームが試合を優位に進めるのに貢献している。追加点をあげたリーズは、後半アディショナルタイムにまさかの２失点。延長戦、PK戦への突入を余儀な