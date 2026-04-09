なぜモハメド・サラーを最後まで投入しなかったのか。アルネ・スロット監督がその背景を明かした。リバプール公式サイトが発言を伝えている。現地４月８日に開催されたチャンピオンズリーグ準々決勝の第１レグで、リバプールはパリ・サンジェルマンと敵地で対戦。11分にデジレ・ドゥエ、65分にフビチャ・クバラツヘリアに得点を許した一方で、自分たちは１点も奪えず、０−２で敗れた。スロット監督は、すでに０−２となって