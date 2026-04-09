歌手森口博子（57）が8日深夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」に出演した。喫茶店風のスタジオで、かまいたち濱家隆一が扮（ふん）するマスターと山内健司らがゲストとともに「余談」を語り合う番組だ。元祖バラドルとして活躍した森口はギャラ事情を告白。全盛期はレギュラー番組が12本に加え、CMやコンサートも重なり超多忙だったという。「夢がMORI MORI」など90年代にヒット曲を連発したが、「あのとき、給料制でし