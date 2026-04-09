NHKは9日、2028年の大河ドラマの制作・主演発表会見を行い、ジョン万次郎を題材とした「ジョン万」で、主演を山〓賢人（31）が務めることを発表した。幕末から明治にかけて通訳、翻訳家として活動したジョン万次郎を題材とした第67作目となる。。山〓は会見で「ジョン万次郎さんのことを知れば知るほど魅力的な人」と意欲を語った。作者はNHK連続テレビ小説「ちりとてちん」（07年）「カムカムエヴリバディ」（21年）、NHK大河ドラ