お笑いコンビ、南海キャンディーズ山里亮太（48）が9日、MCを務める日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。食料品の消費税ゼロなどについて検討する「国民会議」の内容に不満を漏らした。番組は、7日に行われた社会保障国民会議について取り上げた。実務者会議ではレジメーカー5社へのヒアリングが行われ、消費税率変更に伴うシステムの改修に1年程度必要とする意見が出たことや、システムエンジニアの不足を懸念す