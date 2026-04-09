江戸川コナンくんが９日、横浜市・ＪＲ桜木町駅前にサプライズ登場し、４月１０日に全国公開する劇場版「名探偵コナンハイウェイの堕天使」のスポーツ報知特別号外を自ら配布した。同作は、青山剛昌氏著のコミックを原作とする「名探偵コナン」シリーズの劇場版第２９作目。バイクの祭典に訪れていたコナンたちの前に、最新技術を搭載した白バイ「エンジェル」と車体が酷似した黒いバイク「ルシファー」が現れ、劇場版初登場