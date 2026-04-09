フリーアナウンサーの国山ハセンが９日「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。米国に渡って気づいた、日本のすごさをつづった。現在、米国で起業した国山は「日本ヤバい。アメリカに行って気付いた」と投稿。それは日本の老舗旅館に関するもので「世界最古の宿が、今も日本で営業している。１３２１年続く宿の秘訣３つ?枯れない源泉という代替不可能な資産?５３代・家族による一本の継承の糸?「変えない」ことへの圧倒的な覚