【モデルプレス＝2026/04/09】ファミリーマート限定のハーゲンダッツ「カラメルからめるプリンタルト」が、4月14日から全国約16,400店舗で発売される。【写真】ファミマ限定ハーゲンダッツ“カラメル×プリンタルト”味の新作◆ファミマ限定ハーゲンダッツ、数量限定で登場ファミリーマートでは2019年からファミリーマート限定のハーゲンダッツ商品を発売。このたび、ほろ苦いとろりとしたカラメルソースが引き立つプリンタルトを