料理研究家・リュウジ氏による初の弁当レシピ本『リュウジ式生きるための弁当 LIFE HACK RECIPE103』が、9日発表の最新「オリコン週間BOOKランキング」において、週間売上0.3万部で86位にランクイン。ジャンル別「料理・グルメ」では、2週連続1位を獲得した。【写真】普段は“バズレシピ”を紹介しているリュウジ物価高や多忙な日常の中でも安く・早く・おいしく作れるレシピを追求し、朝の10分で作れるレシピが103品掲載され