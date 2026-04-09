9日におこなわれた衆議院の憲法審査会で野党の筆頭幹事をつとめる中道改革連合の国重議員は、憲法改正が必要であると認められるときには、真摯に検討していくとの考えを示しました。中道改革連合国重徹 筆頭幹事「憲法施行時には十分に想定されていなかった課題が明らかとなり、その対応のために憲法改正が必要と認められるときには、改正の内容を真摯に検討していきます」憲法審査会のなかで中道の国重氏は「私たちは改憲