伊勢ケ浜親方日本相撲協会は9日、東京都内で臨時理事会を開き、弟子の幕内伯乃富士に暴力を振るった伊勢ケ浜親方（34）＝元横綱照ノ富士、本名杉野森正山、モンゴル出身＝に対し、委員待遇年寄から年寄への2階級降格と3カ月の10％報酬減額の処分を決めた。「年寄」は再雇用者の参与を除けば最下位の役職。師匠は交代せずに継続。当面は伊勢ケ浜部屋を相撲協会、伊勢ケ浜一門の指導監督下に置く。同一門の浅香山理事（元大関魁