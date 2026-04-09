◇東都大学準硬式野球春季リーグ戦日大5―0国士舘大（2026年4月9日S＆D昭島スタジアム）東都大学準硬式野球春季リーグ戦が行われ、日大は5―0で国士舘大を下した。プロ注目の最速150キロ右腕・首藤玄大（げんと）投手（4年）は先発し、7回を1安打無失点で10三振。146キロをマークした直球、スライダー、スプリットを丁寧に投げ分け、5回2死まで完全投球を続けるなど隙のない投球を続けた。開幕戦の重圧を感じさせない